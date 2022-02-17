«طب بيطري الغربية»: تحصين 146 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي» والجدري

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم، عن نجاح القوافل البيطرية الدورية في تحصين 146 ألف رأس ماشية، ضد مرض الجلد العقدي للأبقار، وجدري الأغنام للضأن، على مستوى كافة الإدارات والوحدات البيطرية بقرى ومراكز المحلة وبسيون وسمنود والسنطة وقطور وكفر الزيات وسمنود.

الطب البيطري بالغربية يعلن تحصين 146 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، للتوعية والتثقيف للمربين، سعيا في تنمية الثروة الحيوانية خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتى انطلقت 22 يناير الماضي وتستمر لمدة شهر.

اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية

وكشف الدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري بالغربية، عن أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألف حيوان من الأبقار، و42 ألفا من الضأن، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأشار «أنور» إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس «كورونا».

لجان ثابتة متمركزة ومتنقلة من باب لآخر

كما أعلنت مديرية الطب البيطري في بيانات رسمية عبر منصاتها لكافة المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخرى المتنقلة من باب إلى باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة، والقيمة المالية لتحصين الحيوان من الأبقار عشرة جنيهات، وللضأن جنيهين وخمسة وسبعين قرشا للرأس.