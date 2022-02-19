«الأرصاد» تعلن حدة الأمطار على مناطق بالقاهرة.. و«وجود خلايا رعدية»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ازدياد حدة الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة وتغزر أحيانا على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على القاهرة الكبرى وشرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق، وأنه من المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق متفرقة من سيناء مع تقدم الوقت.

رجات الحرارة الآن

من جهتها نوهت الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم السبت وهي كالتالي:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 10

وادي النطرون 17- 10

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 15- 10

بلطيم 15- 11

مطروح 16- 11

السلوم 15- 11

سيوة 17- 09

بورسعيد 15- 12

دمياط 15- 10

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 09

السويس 16- 10

العريش 16- 11

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 11

نخل 17-08

نويبع 17-15

طابا 20- 14

كاترين 14- 00

الطور 20-10

شرم الشيخ 21-16

الغردقة 21- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 17-06

المنيا 17-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -08

قنا 18- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.

وشهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أمطار على مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، وسقوط أمطار شديدة على القاهرة، مصحوبة بنشاط الرياح مع انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.