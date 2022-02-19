«الصحة» توجه نصائح للمواطنين بشأن الطقس السيئ: ماتقعدوش جنب عواميد النور

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين وكبار السن للتعامل مع تقلبات المناخ بمختلف المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة والتي يصاحبها هطول أمطار على العديد من المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، وتأتي هذه النصائح ضمن حرص الوزارة على توفير كل سبل الدعم والحماية من المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة تقلبات الطقس.

نصائح «الصحة» لكبار السن في الطقس السيئ

وحذرت وزارة الصحة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الخروج من المنازل في ظل حالة الطقس السيئة، والتي قد تسبب العديد من الأعراض الجانبية عليهم نتيجة الخروج، حيث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يكونون أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض التي تكون بسبب التقلبات الجوية، مشددة على عدم خروج هذه الفئة إلا للضرورة، مع ارتداء العديد من الملابس الثقيلة التي تقي من الإصابة.

نصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ

وأوضحت وزارة الصحة على موقعها الرسمي، أنه يجب على المواطنين ضرورة اتباع النصائح التي تم توجيهها في ظل تقلب الطقس وسقوط أمطار مع وجود نشاط للرياح المحمل بالأترية والرمال، وتتمثل نصائح الصحة في:

1. ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل لتجنب دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية

2. ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية

3. الابتعاد عن الأماكن المزدحمة

4. شرب كمية كافية من الماء، لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم في الرئتين

5. تناول وجبات صحية متوازنة خاصةً الأغذية التي ترفع المناعة، والغنية بفيتاميني E وC

6. الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه وشرب السوائل الدافئة

7. أخذ قسط كافِ من الراحة والنوم «ما لا يقل عن 7 ساعات»

خطورة التواجد بجوار أعمدة الإنارة

وكما وجهت «الصحة» تحذيرها للمواطنين من خطورة الجلوس تحت الأشجار أو التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة خلال فترة سقوط الأمطار خلال الساعات الحالية، لتجنب حدوث أو التعرض لأي إصابات ناتجة عن سقوط الأشجار أو حدوث تلامس التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة.