«الصحة» تطلق 7 قوافل طبية بالمحافظات المختلفة اليوم.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها الكشف والعلاج بالمجان في القوفل الطبية، وكشف الوزارة عن التخصصات المقرر أن تشملها الـ7 قوافل طبية وتتضمنت «الباطنة والأنف والأذن، ونساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، و خدمات الأشعة والتحاليل».

محافظات الـ7 قوافل طبية التي تطلقها «الصحة» اليوم

وحدد وزارة الصحة والسكان المحافظات المقرر إطلاق الـ7 قوافل طبية بها وهي «القليوبية - الفيوم - كفر الشيخ - البحر الأحمر - سوهاج - أسيوط - بني سويف»، واستقبلت الوزارة مجموعة من التساؤلات لمعرفة الأماكن التي ستكون بها هذه القوافل تحديدا، واستعرضت الوزارة قائلة من المقرر أن تكون في:

- جهينة الجنوبية مركز جهينة بمحافظة سوهاج - شالما البلد مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ- كح قبلي مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم - كوم المنصورة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط - بني خليفة مركز ناصر بني سويف - وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير بمحافظة البحر الأحمر - المنيرة مركز القناطر بمحافظة القليوبية.

العلاج والكشف بالمجان في القوافل الطبية

وأشارت الوزارة أن الكشف الطبي داخل هذه القوافل الطبية مجانا، مؤكدة على أن تحويل الحالات لعمل الأشعة والتحاليل في أقرب مستشفيات تابعة لمحافظة دون تكاليف المواطنين أي أعباء مالية عليه، موضحة إلى أنه يتم إطلاق قوافل مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة المشاركة في القوافل الطبية مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس كورونا، مؤكدة على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الوضع الوبائي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.