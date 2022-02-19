تفاصيل الاحتفال بـ«ساجد» الفائز بجائزة السفير الثقافي الصغير للصين

أعلن الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، تفاصيل تكريم الطفل المصري ساجد محمد عبد الفتاح صالح، بعد فوزه بجائزة السفير الثقافي الصغير للصين، والتي تأتي في إطار التعاون بين المركز القومي لثقافة الطفل والمركز الثقافي الصيني تحت مظلة العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الكاتب صبري سعيد.

مشاركة الطفل ساجد في مسابقة الصين

وأضاف ناصف، لـ«الوطن»، أن الطفل ساجد محمد عبد الفتاح صالح أحد أبناء المركز القومي لثقافة الطفل من الموهوبين الذين تم التقدم بأعمالهم وترجمتها للمشاركة بها، وفاز ساجد بالمركز الأول من مصر وجاء ضمن العشرين الأوائل من عشرين دولة على مستوى العالم في مسابقة «السفير الثقافي الصغير للصين».

وشارك ساجد محمد بقصيدة ألفها وألقاها باللغة الصينية كما شاركت أيضا طفلتان هما رنا عبد الوهاب التي عزفت المقطوعة الموسيقية الخاصة بأغنية دورة الألعاب الشتوية ببكين وكذلك جمانة محمد شاركت بقصيدة باللغة الصينية.

ويأتي ذلك ضمن احتفال الصين بدورة الألعاب الشتوية ببكين ويبلغ ساجد من العمر 14 عامًا، قد جاء ترتيبه الثاني في القائمة القصيرة لجائزة الدولة للمبدع الصغير في الشعر في الدورة الأولى التي تُقام تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وفازت أيضًا الطالبتان رنا أحمد عبد الوهاب بجائزة المبدع الصغير في العزف على آلة الكمان الفئة الأولى، وجمانة محمد مصطفى بجائزة التميز بالمسابقة، وتم تكريمهما بحفل إعلان الجوائز، وأقيم صباح الأربعاء الماضي.

واحتفلت بالسفير الثقافي المصري الصغير مع سفراء العالم الصغار، بدأ الحفل في الثامنة صباحا وحضره على الزووم أطفال مصر ساجد ورنا وجمانة والكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وتتضمَّن الحفل عرض صور الأطفال وأخبارا عنهم وفيديو لساجد وفيديوهات للفائزين من الصين ودول العالم، كما تم التنويه لتهنئة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة للأطفال، ونشر التهنئة في الإعلام المصري.