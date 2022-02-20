حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 20-02-2022 مهنيا وعاطفيا

فضول كبير ينتاب الكثيرين لمعرفة ما يخبرهم به حظك اليوم للأبراج الفلكية، فالبعض قد يخرج من منزله قبل مطالعة التوقعات على المستوى العاطفي والأسري أو العملي والمهني، فالبعض تحمل له أخبار سارة والأخر يجد تحذيرات بعضها يتعلق بالشريك أو الحياة العملية .

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات البرج الخاصة بهم، تستعرض «الوطن»، توقعات حظك اليوم لمواليد الأبراج، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.

برج الحمل 20-2-2022

- الصعيد المهني

تتعامل اليوم بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط لا تستجب لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات لا طائل من ورائها وانتبه لحقوقك.

- الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بالمرونة لتحقق توافقا مع شركاء الحياة.

برج الثور 20-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في منزل العمل.. قد تكون هناك فرصة لتحريك مسألة عالقة، فلا تضيعها، وتستطيع أن تنظم أفكارك وأن تعمل بدقة.

- الصعيد العاطفي

يعدك الفلك عزيزي برج الثور بأوقات حلوة مع الأحباب، والوقت مناسب للاهتمام بصحتك أو بصحة أحد الأقارب.

برج الجوزاء 20-2-2022

- الصعيد المهني

تعبر اليوم عن أفكار خلاقة وتحفيزية لمن حولك.. تقدّم بلا خوف.

- الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على تحقيق التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر.

برج السرطان 20-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تقاوم التشوش والعدائية.. كن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وانتبه لحقوقك.

- الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تتذكر أن الغضب يورث الحزن وعليك أن تتخلص من أفكارك السلبية.

برج الأسد 20-2-2022

- الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعرض وجهة نظرك بلطف ويقبلها الآخرون، فقط انتبه لحقوقك.

- الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث قد يجعلك اليوم أكثر إحساسا بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

برج العذراء 20-2-2022

- الصعيد المهني

القمر بمنزل المال يعدك أن تتيسر أعمالك ومشروعاتك وتنفتح أمامك آفاق جديدة بشرط أن تعتني اليوم بخطواتك وحساباتك.

-الصعيد العاطفي

تساعدك الكواكب على قضاء أوقات سعيدة مع من تحبهم ومع من تثق بهم، فقط لا تتسرع في كلامك ووعودك.

برج الميزان 20-2-2022

- الصعيد المهني

اليوم تتخفف من الضغوط وتدير شئونك بنجاح.

-الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تكسب الإعجاب بسهولة.

برج العقرب 20-2-2022

-الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالسرية والكتمان ويجب أن تراقب حالتك الصحية وأن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

- الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتتأمل حياتك واليوم مناسب لمراجعة نفسك ودراسة سلوك الآخرين.

برج القوس 20-2-2022

-الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لإفادة الأصحاب والزملاء بنصائح مهمة وتستفيد منهم.

- الصعيد العاطفي

روابط قوية قد تجمعك اليوم بالأهل والأحباب وتشاركهم أوقاتا هانئة.

برج الجدي 20-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. تنصحك الأفلاك بالتقدم ومقاومة حساسيتك الشديدة ولا تدع النقد يشل حركتك.

- الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تستطيع أن تقوم بواجبك على أكمل وجه تجاه الأهل ومع من تحب.

برج الدلو 20-2-2022

- الصعيد المهني

الظروف مواتية وتسمح لك بتحقيق التقدم والمكاسب في كل خطوة.

- الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك للاهتمام اليوم بالاستمتاع بوقتك وترغب في الانطلاق والاكتشاف وتكتسب جديدا.

برج الحوت 20-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بتحسن الظروف كثيرا وتدير النواحي المادية جيدا وتخطط بحكمة لمستقبلك.

- الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك اليوم بأوقات سعادة تجمعك بالأحباب.