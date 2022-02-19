انهيار جزئي لعقار غير مأهول بالسكان بسبب الأمطار في بني سويف

شهدت منطقة الطحاوية بمركز ببا جنوب بني سويف، انهيارا جزئيا لعقار مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان، دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات، وذلك بعد تساقط الأمطار على مركز ببا.

الأجهزة التنفيذية بمركز ببا تنتقل لمعاينة المنزل المنهار

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا تحت إشراف مدحت صلاح رئيس مدينة ببا ونوابه وليد كامل و فواز محمد رجب، إلى موقع البلاغ والانهيار الجزئي وتصدع المنزل.

المنزل غير مأهول بالسكان وصادر له قرار إخلاء

وتبين أن المنزل غير مأهول بالسكان وصادر له قرار إخلاء منذ فترة، كما أن الانهيار لم يسفر عن وقوع أى إصابات فى الأرواح أو خسائر مادية .

وشهدت محافظة بنى سويف، مساء الجمعة، بمراكزها السبعة، سقوط الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة مع ظهور البرق والرعد فى السماء.

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومسؤولى القطاعات الخدمية، بمواصلة رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطة الاستعدادات للتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية والذي تضمن الإشارة إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ بداية من أمس الجمعة وحتى غد الأحد، وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، فضلاً عن وجود نشاط للرياح على محافظات شمال الصعيد.