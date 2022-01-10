تعرف على 3 طرق آمنة للتعامل مع الحوادث.. منها إشعال الأضواء التحذيرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ثلاث طرق آمنة للتعامل مع حوادث السير، التي زادت خلال الأونة الأخيرة بسبب تقلبات الأحوال الجوية والشبورة الكثيفة على معظم الطرق، خاصة الصحراوية والزراعية والطرق السريعة في ساعات الصباح الباكر وحتى فترة الظهيرة.

طرق طلب النجدة في حوادث السير

وشددت وزارة الصحة على اتباع عدد من الخطوات عند الاستجابة لأي حالة طارئة على الطرق من بينها الآتي:

- أوقف السيارة على مسافة آمنة وأشعل الأضواء التحذيرية.

- انتظر بعيدا عن مسار السيارات السريعة، وأعبر الشارع إذا تطلب الأمر ولكن مع الحذر والحرص الشديد.

- يجب أن تكون متيقظا تماما للسيارات القادمة من الخلف، وضرورة التلويح بعلم من أجل توجيه وإبطاء حركة السيارات القادمة فى نفس اتجاه الحادث.

يذكر أنّ الأيام الماضية، شهدت عدة حوادث على الطرق السريعة لأسباب مختلفة، نتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، منها حادث نشوب حريق هائل في سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بناء، بعد انقلابها على الطريق الدائري الأوسطى بحلوان، ونتج عن الحادث مصرع شخصين.

وكان هذا الحادث هو الثاني على نفس الطرق خلال أقل من 48 ساعة، حيث شهد نفس الطريق حادث تصادم نتج عنه مصرع شخص وإصابة 8 أشخاص، بالإضافة إلى احتراق وتفحم 13 سيارة أخرى، فيما شهد الطرق الصحراوي بالمنيا انقلاب سيارة «ربع نقل»، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 21 آخرين.