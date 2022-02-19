ضبط 40 كيلو مخدرات بحوزة تجار الكيف في محيط الأندية ومراكز الشباب

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية مُكبرة على مدار ثلاثة أيام استهدفت محيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن ضبط 45 قضية متنوعة، لـ56 متهماً، عثر بحوزتهم على 21.360 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 14 كيلو بانجو، 3.485 كيلو هيروين، 645 جرام من مخدر الإستروكس، 500 جرام أفيون، و550 جرام آيس شابو، 6120 قرص ترامادول، 260 قرص مؤثر.

وكان بحوزة المتهمين أيضا مبالغ مالية، فرد خرطوش، طبنجة صوت، 51 هاتف محمول، 5 سيارات، دراجة نارية، 11 قطعة سلاح أبيض، و5 موازين.

ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط متهمين اثنين بالمرج، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش زنة 1.500 كليو ومبلغ مالى وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتفي محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.