التنمية المحلية: عودة الكهرباء لمحطات مياه الغربية بعد انقطاعها بسبب الطقس

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة استعدت منذ يوم أمس، لحالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة تتابع باستمرار مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أكدت هطول أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة، وشدة في الرياح.

قاسم: ننسق مع غرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن غرفة العمليات قامت برفع درجة الاستعداد للقصوى لمجابهة موجة الطقس السيئ وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، بالتنسيق مع غرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء.

وأوضح أن التقرير الصادر عن الأرصاد الجوية، أفاد بتساقط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح والدقهلية والغربية، كما أشار التقرير إلى نشاط الرياح في عدد من المحافظات الساحلية.

وأكد أنه منذ الصباح الباكر جرى التنسيق في كل المحافظات بالقطاعات الخدمية المختلفة وبخاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، «أكدنا على رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية التواجد على مدار الساعة في الشارع لرفع المياه من الطرقات وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي قد تتعرض لتراكمات لسرعة تكون المياه».

وتابع: «بالنسبة لمحافظة الغربية كان فيه انقطاع للتيار الكهربائي عن محطات مياه الشرب كاملة، وجرى توصيل التيار مرة أخرى، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء، فقد شهدت مدينة أبو زنيمة أمطارا متوسطة، وجرت المتابعة ورفع ما يعيق حركة المرور هناك، كما جرى وقف رحلات البالون في الأقصر بسبب سرعة الرياح».