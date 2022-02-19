«التنمية المحلية»: إغلاق طرق سريعة وموانئ بالبحر الأحمر لسوء الطقس

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع تقارير الأرصاد الجوية بشكل متواصل، مشيرا إلى أنها أكدت وجود حالة من سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة بجانب شدة الرياح على مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن وزير التنمية المحلية وجه باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع ورفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظات.

وأوضح «قاسم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء وجهت برفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة أي تطورات في سوء الأحوال الجوية على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد شهدت تساقط الأمطار، بالإضافة لشدة الرياح بمحافظات الساحل الشمالي.

سيارات شفط لرفع تراكمات المياه بالطرق

وأشار «قاسم» إلى أنه جرى الدفع بسيارات شفط المياه لرفع أي تراكمات تتسبب في تعطيل الطرق بشكل عام، مناشدا سكان المحافظات بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأشجار واللافتات الإعلانية وأعمدة الإنارة وكابلات الضغط العالي بالتزامن مع نشاط الرياح وتساقط الأمطار، بالإضافة لتجنب السرعات العالية خلال القيادة على الطرق السريعة بالمحافظات المشار إليها.

إغلاق طرق رأس غارب وميناء العريش

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن آخر تقرير وصله من غرفة عمليات الوزارة أوضح أن الأمطار المتقطعة انتشرت في مدينة رأس غارب والطرق المؤدية إليها بالبحر الأحمر، وجرى غلق طريق «غارب /الشيخ فضل» وطريق «الزعفرانة/ غارب» في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن الأمطار توقفت عن السقوط في بورسعيد وجنوب سيناء، والطريق الساحلي من «أبو زنيمه» حتى «طور سيناء» وفتح ميناء العين السخنة في الرابعة عصرا، وغلق ميناء العريش البحري.