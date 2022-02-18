«التعليم» تحدد أيام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفصل الدراسي الثاني بالمدارس يبدأ غداً السبت 19 فبراير الجاري، حضورياً في المدارس ووسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا؛ كتعقيم الفصول المدرسية وتخصيص طبيب زائر في كل مدرسة، فضلاً عن عدم السماح لأي طالب أو معلم بدخول المدرسة دون ارتداء الكمامة؛ تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

عدد أيام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الفصل الدراسي الثاني بالمدارس يستمر لمدة 97 يوما، وتبدأ امتحانات صفوف النقل والإعدادية اعتبارا من 7 مايو 2022، وامتحانات الثانوية العامة تبدأ 11 يونيو 2022، مؤكدة أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب.

وبالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المعلمين يخطون خطوة أخرى في طريق المستقبل ويرسخون لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو التعليم الجيد وتحقيق رؤية مصر 2023 في ضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.

وأضاف «حجازي»، في بيان له، أنه يجب على الطالب أن يكون معتزاً بذاته وفخورا ببلاده وقادراً على التنافسية، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وهناك إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا.

استعدادات مكثفة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

وفي سياق متصل، قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وتم تعقيم الفصول وتطهيرها وتنظيف الأفنية وأسطح المدارس وتقليم الأشجار وصيانة دورات المياه وأعمال السباكة والكهرباء بمختلف مدارس الإدارات التعليمية.

وأضافت في بيان لها، أنه غير مسموح بدخول المواطنين المدارس إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وضرورة متابعة نسب تلقي اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والاهتمام بالإشراف اليومي، والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط خلال اليوم الدراسي.