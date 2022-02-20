الطيار وليد مراد: معملتش حاجة مش طبيعية.. وأدين بالفضل للقوات الجوية

قال الكابتن طيار وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران، التي هبطت بنجاح في مطار هيثرو أثناء العاصفة يونس، إنه يدين بالفضل لشركة مصر للطيران، معقبا: «هي اللي علمتنا ودربتنا وخلتنا نطير على أحدث طائرات في العالم».

وأضاف مراد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى: «كنت أقود أحدث طائرة في العالم، وأنا وزملائي نفس الكفاءة، سواء كنا حربيين أو مدنيين لأننا مصريين.. أنا معملتش حاجة مش طبيعية، شكل الطيارة كان ثابت وموزون وهبطت في توقيتها المناسب في ظروف غير مثالية وهو ما لفت نظر الناس».

تعلم الطيران في القوات الجوية

وتابع قائد طائرة مصر للطيران، التي هبطت بنجاح في مطار هيثرو أثناء العاصفة يونس، أنه تعلم الطيران في القوات الجوية وأصبح مدرسا هناك: «أنا طيار أساسي في القوات الجوية، وأدين بالفضل الأول للقوات الجوية والفضل الثاني لمدرستي الكبيرة التي علمتنا وجعلتنا نتمتع بهذا المستوى الراقي شركة مصر للطيران».

التدرب في أحدث وأرقى الأماكن

وأكد: «مصر للطيران جعلتنا نتدرب في أحدث وأرقى الأماكن ومراكز التدريب واكتسبنا مهارات رائعة، وكل الطيارين المصريين على نفس المستوى.. لما الإمكانيات تتوفر هتلاقوا عندنا كفاءات زي الدكتور زويل والدكتور مجدي يعقوب».

وأشار، إلى أنه مركز العمليات أعدّ الرحلة جيدا، وهو ما جعله على علم بالحالة الجوية السيئة التي ضربت بريطانيا: «كنت سأنفذ محاولة إذا لم أوفق فيها، لانتقلت إلى مطار آخر».