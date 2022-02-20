جمهوريون يحثون بايدن على الالتزام بالتمويل الكامل لخطة التحديث النووي

حث قادة جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن على الالتزام بالتمويل الكامل لخطة التحديث النووي، وقال القادة، إن هذا «ليس وقت الضعف وعلينا إظهار القوة لتحقيق السلام والاستقرار».

وأضاف القادة الجمهوريون، أن موقف بايدن النووي يقوض ثقة الحلفاء ويشجع خصوم الولايات المتحدة على العدوانية، وأشار القادة إلى مراجعة بايدن لـ الموقف النووي الأمريكي تهدد الحلفاء والاستقرار العالمي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تفاؤل إيراني كبير بشأن مخرجات «مباحثات فيينا»

من جانبه، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، عن تفاؤلها الكبير بشأن مخرجات «مباحثات فيينا» لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في حديثه مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية: «لم نكن قريبين من تحقيق صفقة في مباحثات فيينا كما نحن الآن».

وأوضح عبد اللهيان، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون ساعات أو أيام قليلة إذا تمت معالجة بعض القضايا، مضيفا أن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد في أقرب وقت ممكن إذا اتخذ الطرف الآخر القرار السياسي اللازم.

وأرجع الوزير الإيراني، الفضل في إحراز التقدم بالمباحثات إلى رئيس بلاده إبراهيم رئيسي، والإدارة الإيرانية الجديدة، محملا واشنطن المسؤولية حال فشلت المفاوضات.

من جانبه، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس النواب الإيراني، عباس جلرو، إن على أطراف المفاوضات حول النووي، القبول بـ إيران النووية والالتزام بالتفاهمات.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيسي، استمر لمدة 90 دقيقة، إنه من الممكن التوصل إلى حل يحترم مصالح كل الأطراف ويتجنب أزمة نووية خطيرة.

ماكرون يدعو الرئيس الإيراني إلى ضرورة أن تلتقط إيران الفرصة في محادثات فيينا

ودعا ماكرون، نظيره الإيراني إلى ضرورة أن تلتقط إيران الفرصة في محادثات فيينا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، حذر مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، أمس السبت، من أن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل، مؤكداً، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أن لحظة الحقيقة حانت للمسؤولين الإيرانيين.

وأشار شولتس، إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مستشار ألمانيا ينتقد تخصيب إيران اليورانيوم بكثافة

واعتبر شولتس، أن لحظة الحقيقة قد حانت لتحديد ما إذا كان يمكن إنقاذ الاتفاق أم لا، منتقدا-في كلمة في مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، تخصيب إيران اليورانيوم بكثافة وتقييدها عمليات التفتيش التي يجريها مراقبون من وكالة الطاقة الذرية.

وفي سياق متصل، قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، أمس السبت، إن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني بات قريبا، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الغخبارةي الروسية

وأوضح مسؤولون إسرائيليون، أن كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستلتقي بوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس خلال حضورها مؤتمر ميونيخ للأمن، لبحث الملف النووي الإيراني.

وفي سياق آخر، وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الجهات التي اتهمت أبناءه بامتلاك سفينة تم توقيفها مؤخرا بالطابور الخامس الذي يسعى لتشويه سمعته.