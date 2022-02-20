بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين، إحداهما ربع نقل والأخرى سيارة نقل كبير «تريلا»، بسبب السرعة الزائدة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتحديداً قبل كمين «الروس» اتجاه القاهرة.

واختل توازن السيارتين وفقدا سائقيهما القدرة على استيقافهما فاصطدما معاً وأصيب مستقلو السيارتين، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث، كما استوقف المارة سياراتهم وهرعوا لإنقاذ من في السيارتين حتى تصل سيارات الإسعاف وتنقلهم للمستشفى.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين «تريلا» وربع نقل، وإصابة 5 من مستقليهما.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان حادث تصادم سيارتين نقل، وتبينّ إصابة كل من سيد حنفي أبو سريع، 40 سنة، باشتباه ارتجاج وجرح بالرأس، وعلي سيد مصري، 46 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وإسلام محمد إبراهيم، 24 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة في الذراعين، وسيد عادل محمود عبد القوي، 26 سنة، بكدمة في الكتف الأيمن وكدمة في الظهر، وربيع نصر عبد الحليم، 34 سنة، بكدمات متفرقة بالظهر.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

ونُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.

كما هرعت سيارات الشرطة إلى مكان الحادث، وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.