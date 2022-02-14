إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتي ميكروباص وربع نقل بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين، إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل، قبل قليل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام كافيتريا «دقدق»، بنطاق محافظة الفيوم، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يدي السائقين، اللذين فقدا السيطرة على السيارتين، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً من ركاب السيارة الميكروباص بإصابات متنوعة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما هرعت سيارت الشرطة لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، واتخاذ اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، باتجاه أسيوط.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور، هرعت 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين وعددهم 12 شخصاً إلى مستشفى الفيوم العام، وتنوعت إصاباتهم بين جروح وكسور، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

كما انتقلت سيارات الشرطة إلى مكان الحادث، حيث جرى إزالة آثار التصادم، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما جرى تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.