عاجل.. الحكومة تعلن شرطا جديدا لإصدار بدل تالف بطاقات التموين

وضعت بوابة مصر الرقمية الحكومية، شرطا جديدا في جميع خدماتها المقدمة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدا على 23 مليون بطاقة تموينية، ضمن الخدمات المتاحة حاليا على البوابة والتي يأتي من بينها إصدار بدل تالف وفاقد بطاقة التموين.

شروط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين

واشترطت بوابة مصر الرقمية، على المواطن طالب الخدمة، شرطين في رسالة تظهر له إلكترونيًا بمجرد الضغط على أيقونة الخدمة الراغب فيها، وتتمثل الشروط في التالي طبقا لما تظهره بوابة مصر الرقمية:

1 - يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

2 - مالك البطاقة فقط هو رب الأسرة المؤهل لطلب الخدمة.

وتتيح بوابة مصر الرقمية، عدة خدمات تموينية حاليا للمواطنين، فيما لا يزال متوقف عليها عدة خدمات أخرى بسبب إجراءات وزارة التموين؛ لضبط منظومة الدعم من أجل وصوله لمستحقيه.

فيما ترغب وزارة التموين من الإجراءات الجديدة التي أعلنها الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والخاصة باستكمال بيانات صاحب بطاقة التموين من معرفة من يصرف الخبز والدعم وهو مستحقا له وممن يصرفونه دون وجه حق، بناء على ما ستتضمنه استمارة استكمال البيانات، والتي سيدون بها المواطن اجباريا كل ممتلكاته، إلا أن وزير التموين أكد عدة مرات أن إجرءات ضبط منظومة الدعم «لن تضر أي مواطن».

البيانات المطلوبة من المواطن بعد اعتماد استمارة استكمال البيانات

وأوضحت مصادر، لـ«الوطن»، أنّ هناك بيانات عدة أساسية سيكون تدوينها إجباريا على صاحب كل بطاقة تموينية، وتشمل البيانات في:

الدخل الشهري أو المعاش.

السيارات المملوكة وموديل إصدارها.

الحيازات الزراعية.

عدد الأبناء.

المراحل التعليمية.

المدارس الملتحقين بها ومصاريفها.

العقارات المملوكة.

فيما تبحث الحكومة حاليا، إجراءات ضبط منظومة دعم التموين من خلال اجتماعات دورية يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعضوية عدد من الوزارات، منها: «التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية».