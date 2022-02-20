انهيار منزل قديم مجاور لمسجد قايتباي الأثري بالفيوم (صور)

سيطرت حالة من الفزع والرعب على أهالي محافظة الفيوم، وتحديداً سكان كوبري المبيضة والمطافئ على ضفاف بحر يوسف، عقب حدوث انهيار جزئي في الطابق الثالث على الطابق الثاني بأحد المنازل القديمة والمتهالكة بشارع الروبي، بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وهرع سكان المنزل إلى خارجه قبل أن ينهار بالكامل، وانتقلت على الفور قوات الأمن التي أغلقت كوبري المبيضة والمطافئ، وسط تواجد أمني مكثف، حرصاً على أرواح وسلامة المواطنين من إنهيار المنزل كلياً وحدوث إصابات أو وفيات جراء الانهيار.

انهيار طابق منزل

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بتلقي إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل قديم ومتهالك، إثر سقوط الأمطار بغزارة، وتهالك المنزل نظراً لقدمه الشديد.

الشرطة تغلق محيط المنزل

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم إلى موقع انهيار منزل بجوار مسجد قايتباي الأثري، بين منطقتي المبيضة والمطافئ، وتبين انهيار الطابق الثالث على الطابق الثاني في العقار السكني أعلى محل فطاطري الحسين.

رفع آثار الهدم وكردون أمني

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وسيارت مجلس مدينة الفيوم، إلى موقع الانهيار لرفع آثار الهدم، وتحديد إذا كانت هناك إصابات أو وفيات من عدمه، كما جرى إغلاق كوبري المبيضة، وكوبري المطافئ ومنع المرور عليهما، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين خوفاً من انهيار باقي المنزل.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.