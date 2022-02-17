رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع طفلين وإصابة ربة منزل في انهيار منزل بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
03:00 م | الخميس 17 فبراير 2022
المنزل المنهار بسوهاج

المنزل المنهار بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، مصرع طفلين وإصابة ربة منزل، إثر انهيار منزل مبنى بالطوب الأبيض «البلوك»، وتم نقلهم إلى المستشفى. 

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بمصرع طفلين وإصابة ربة منزل إثر انهيار منزل بناحية قرية العيساوية شرق، دائرة المركز، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية من ضباط مركز شرطة أخميم، والحماية المدنية، ومجلس المدينة وسيارتين إسعاف إلى مقر الحادث.

وبالفحص تبين انهيار منزل بناحية قرية العيساوية شرق بدائرة المركز، ما أدى إلى مصرع طفلين وإصابة سيدة وتم نقل الطفلين إلى ثلاجة المستشفى، ونقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

اقرأ المزيد:

التحقيق مع 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في سوهاج

طلاب «ألسن سوهاج» يترجمون تقريرا عن مشروعات «حياة كريمة» لـ5 لغات

«الأوقاف» توزع 3 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

جامعة سوهاج تحصد المستوى الثالث في مهرجان الحرف الشعبية بـ«حلوان»

إحالة 8 متهمين في حادث قطار سوهاج للجنايات.. تسببوا في مصرع وإصابة 248

«صحة سوهاج»: ضبط مخالفات جسيمة في مركز طبي لجراحة العيون بأخميم
بقلم فهد فكري بلوم