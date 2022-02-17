مصرع طفلين وإصابة ربة منزل في انهيار منزل بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، مصرع طفلين وإصابة ربة منزل، إثر انهيار منزل مبنى بالطوب الأبيض «البلوك»، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بمصرع طفلين وإصابة ربة منزل إثر انهيار منزل بناحية قرية العيساوية شرق، دائرة المركز، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية من ضباط مركز شرطة أخميم، والحماية المدنية، ومجلس المدينة وسيارتين إسعاف إلى مقر الحادث.

وبالفحص تبين انهيار منزل بناحية قرية العيساوية شرق بدائرة المركز، ما أدى إلى مصرع طفلين وإصابة سيدة وتم نقل الطفلين إلى ثلاجة المستشفى، ونقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.