يبحث الكثير من ذوي الهمم عن خطوات الاستعلام عن كارنيه الخدمات المتكاملة للمعاقين 2022، وذلك لما له من أهمية كبيرة، وفق ماأكدته وزارة التضامن الاجتماعى بأنها تساعد المعاق للحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات، كما يستفيد حامله بالكشف المجانى فى المستشفيات والإعفاء من الضرائب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

3 خطوات للاستعلام عن كارنيه الخدمات المتكاملة

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك عدة خطوات للاستعلام عن كارنيه الخدمات المتكاملة للمعاقين 2022، والتى تتمثل فيما يلى :

- على المستعلم الدخول على الموقع http://Rdis.moss.gov .

- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي في المكان المخصص على الموقع، ثم الضغط على استعلام.

- يظهر للشخص المستعلم إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور كارنيه الخدمات المتكاملة .

وأشارت وزارة التضامن الإجتماعى أنه في حالة قبول الطلب الخاص بالمستعلم ، يقوم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة، وبعدها يتوجه لمكتب التأهيل الذى قام بإختياره في الموعد المحدد ، ومعه كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بالشخص ذوى الإعاقة .

ولفتت التضامن إلى أنه بناءا على التقييم الوظيفى لذوى الإعاقة ، يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كان يستحق الحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

دورة الحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة للمعاقين

- يقوم الشخص ذوى الهمم بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على ميعاد ومكان الكشف الطبي.

- تقوم لجنة طبية متخصصة بإجراء الكشف الطبى على المواطن الذى قام بالتسجيل.

- فى حالة القبول يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبى ووضعه على النظام الإلكترونى حتى تقوم وزارة التضامن باستلامه.

- يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الإجتماعى لإجراء الكشف الوظيفي.

- يتم إجراء الكشف الوظيفى لتأكيد نسبة الإعاقة.

- تقوم وزارة التضامن بإرسال بطاقة الخدمات للمواطنين المقبولين.