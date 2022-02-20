إنقاذ مسنة من العقار المنهار بالفيوم.. السقف سقط عليها

كانت السيدة السبعينية تجلس في منزلها بمفردها في الطابق الثاني بأحد المنازل القديمة بمنطقة الروبي بنطاق قسم شرطة الفيوم، كعادتها تسلي نفسها بمشاهدة التليفزيون، مُمسكة بكوب من الشاي الساخن في يدها ليدفئ جسدها في موجة الطقس البارد والرياح التي شهدتها محافظة الفيوم خلال الساعات القليلة الماضية، حتى قطع لحظات هدوءها سقف الطابق الذي يعلوها الذي سقط من فوقها على شقتها، إلا أنّ القدر كتب لها حياة جديدة بعدما سقط أمامها ولم يسقط فوق رأسها، فيما أنقذتها قوات الحماية المدنية بعد ذلك وأخرجتها من العقار.

انتشال سبعينية من المنزل المنهار

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، من انتشال سيدة سبعينية تدعى فتحية السيد جمعة، 72 سنة، مقيمة بمفردها، من شقتها بالطابق الثاني، بعقار الروبي، الذي انهار الطابق الثالث به فوق الطابق الثاني، إثر هطول الأمطار بغزارة، وسوء حالة المنزل المبني قديماً والمتهالك، وجرى نقلها إلى مستشفى الفيوم العام وتبينّ أنّها بدون إصابات، ثم اصطحبها ذووها لمنزلهم.

انهيار منزل متهالك بحي الروبي

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بانهيار عقار سكني بمنطقة الروبي بجوار مسجد قايبتاي الأثري بحي المبيضة بمدينة الفيوم.

الشرطة تغلق الطرق بمحيط المنزل

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم بقيادة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية، وفرضت كردوناً أمنياً حول المنزل، وأغلقت كوبري المبيضة وكوبري المطافئ بمحيط العقار المنهار، خوفاً من انهيار باقي المنزل، كما جرى إزالة آثار حطام المنزل.

فحص المنازل المجاورة للعقار المنهار

وعلى الفور جرى انتداب لجنة هندسية لمعاينة العقار السكني المنهار، والمنازل المجاورة له، وإعداد تقرير عاجل بحالتها لإخلاء الآيلة للسقوط قبل وقوع كارثة.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.