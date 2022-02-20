ضبط 39 كيلو حشيش وبانجو وهيروين و7178 شخصا دون كمامة خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت عن ضبط 57 قطعة سلاح ناري بحوزة 52 متهما، وتنفيذ 60183 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 126 قضية مخدرات بإجمالي 140 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 30٫879 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 5٫731 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫302 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2٫940 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 735 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 30 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 347 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 40 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 153 جراما، و711 قرصا مخدرا.

ضبط 27051 مخالفة مرورية

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 31 متهما هاربا، و5 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 256 دراجة نارية مخالفة، وضبط 27051 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 30 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 8 منهم.

ضبط سائق هارب من 22 سنة سجن

وكثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وحال مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سائق مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا، بينها «تزوير – سرقة» والمقضي فيهما بالسجن لأكثر من 22 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ضبط 7178 شخص لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 7178 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7145 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 693 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 141 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 706 شيش، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا الجنائية والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات، بالاختباء بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة خشية ضبطه، وتقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه.

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهودها عن ضبط 6 قطع سلاح ناري وأبيض، ضبط 10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 11 متهما لـ7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 5327 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

ضبط 18381 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 18381 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 34 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1347 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 3724 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 13038 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 302 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، ضبط 119 قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات دون ترخيص، وضبط 1295 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

مكافحة الجرائم التموينية

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المسؤول عن مخبز كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، بتهمة تجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمُنصرف حصصا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على 2٫500 طن دقيق بلدي مُدعم.

كما جرى ضبط صاحب مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، بتهمة تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر داخل المخبز المشار إليه على 550 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المسؤول عن مخزن مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشا بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على 1692 عبوة مستحضرات تجميل، 991 قطعة مستلزمات طبية وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.