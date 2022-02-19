تحرير سيدة الحوامدية.. زوجها حبسها 4 سنين وزور وفاتها للاستيلاء على ميراثها

كشفت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، عن مفاجأة مدوية كان بطلها أخصائي تحاليل، ألقي القبض عليه منذ قليل، وتبين أنه كان يحتجز زوجته داخل منزله في الحوامدية بالجيزة، منذ أربع سنوات، وكان يعتدي عليها بالضرب بشكل مستمر، وإمعاناً في تعذيبها حلق شعرها.

أفادت تحريات المباحث التي أشرفت عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن زوج سيدة في الحوامدية قام بتزوير شهادة وفاة لزوجته بعد أن حدد إقامتها وحبسها في المنزل منذ عام 2018، وحرمها من الخروج، واستولى على ميراثها بعد أن نجح في استخراج وثيقة «إعلان وراثة» أثبت فيها وفاتها.

الزوج هارب من حكم بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير

وكشفت تحريات المباحث التي أعدها المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، عن أن المتهم يقيم بصحبة زوجته في الحوامدية، وأنه هارب من حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير، وأن المتهم يبلغ من العمر 38 عاما، وزوجته 40 عاما، ولديهما 4 أبناء أكبرهم رحمة 15 عاما.

تحرير الزوجة زالقبض على المتهم

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على المتهم، وتحرير الزوجة من الاحتجاز داخل المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.