حصيلة «الأخدود العلوي» بالفيوم.. سقوط 4 أعمدة إنارة ونخلة وانهيار منزل

تسببت موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، في سقوط 3 أعمدة إنارة، وسقوط نخلة فوق عامود إنارة وسقوطه، إضافة إلى انهيار طابق في أحد المنازل القديمة المتهالكة في مدينة الفيوم، وذلك إثر هبوب رياح قوية وشديدة ضمن موجة الأخدود العلوي، والتي تسببت في حدوث أمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرق في مختلف المحافظات.

ويباشر عمال طوارئ شركة الكهرباء أعمالهم لإصلاح أعمدة الإنارة المتساقطة، وإعادة التيار الكهربائي على الفور، كما تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

سقوط عامودي كهرباء في طامية

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بسقوط عامودي إنارة بنطاق المركز، بسبب موجة الرياح الشديدة التي ضربت المركز ضمن ظاهرة الأخدود العلوي.

سقوط عامود كهرباء في سنورس

كما أسفرت موجة الأخدود العلوي عن سقوط عامود كهرباء ثالث على طريق بحيرة قارون السياحي بنطاق مركز سنورس، وجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة.

سقوط نخلة على عامود كهرباء

وفي قرية العزب، تسببت الرياح الشديدة في سقوط نخلة فوق عامود كهرباء متسببةً في سقوطه وانقطاع الأسلاك الكهربائية، ما تسبب في قطع التيار الكهربي عن العزب بالكامل.

عمال الكهرباء يصلحون الأعمدة

وعلى الفور انتشر عمال طوارئ الكهرباء في كافة أماكن البلاغات، وجرى إعادة زرع الأعمدة مرة أخرى وعمل صبة خرسانية حولها حتى لا تسقط مجدداً، بالإضافة إلى إصلاح الأسلاك التي تقطعت وإعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة بالانقطاع مرة أخرى.

سقوط سقف منزل آيل للسقوط

وفي منطقة الروبي بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، تسببت موجة الطقس السيئة في انهيار الطابق الثالث فوق الطابق الثاني، وذلك بسبب هطول الأمطار، وهبوب رياح شديدة، وسوء حالة المنزل المتهالك قديم البناء فلم يتحمل وانهار الطابق الثالث على الطابق الثاني، دون وقوع إصابات.