شعبة الخضروات والفاكهة تكشف عدم تأثر الأسواق بـ«عاصفة الأخدود»

قال تجار الخضر والفاكهة بسوق العبور بأن وارد أسواق الجملة مستقر الى حد ما وبنفس الكميات المعروضه ولاتاثير حتى الان من تاثير عاصفة الاخدود لافتين الى وجود غرف عمليات مكونة من ووزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية وزارة الزراعة والغرف التجارية مهمتها العمل على توفير السلع والمنتجات فى الاسواق

وأكد التجار على أنهم لم يرصدوا غياب أي صنف من الخضر والفاكهة، مشيرين إلى أن متابعة المواطنين لأحوال الطقس من خلال المنصات الإعلامية المختلفة ساهم في عدم التكالب على الشراء حيث قام المواطنون بشراء احتياجاتهم الضرورية فقط: «عملوا حسابهم».

وأشار التجار إلى أن التغيير فى المناخ ما بين ارتفاع وانخفاض وعدم استقرار الأحوال الجوية يؤثر بشكل سلبي على الأسعار فقط داخل أسواق التجزئة فقط، ويؤثر على حجم المعروض من المنتجات.

اجتماعات مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية

وبحسب حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، فإن الفترة الأخيرة قد شهدت اجتماعات مكثفة بين المختصين لوضع حلول للتغييرات المناخية والاستعداد لأي حالة صقيع، منوهًا إلى أن السوق المصري يخضع إلى آليات العرض والطلب داخل الأسواق.

تاثير الطقس السيء سيكون على المدى البعيد

ولفت «النجيب» إلى أن انعكاس هذه الموجة ستؤثر على المدى البعيد على محاصيل الطماطم والخيار والبصل والفراولة، وكل المحاصيل التي يتم زراعتها في غير أوانها، حيث تؤدي التغيرات الجوية إلى بطئ في النمو وتأخر في تلون الثمار ومن ثم يقل الإنتاج، ليتبعه انخفاض المعروض.

ودعا «النجيب» بضرورة بحث مقترحات زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية المختلفة للحفاظ على ضبط السوق في الفترة القادمة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية العالمية بمناقشة كافة الآراء والمقترحات التي من شأنها مساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية، والحفاظ على زيادة معروض كافة السلع الزراعية، لاستمرار ضبط السوق من خلال تكامل الأدوار، وتعاون كافة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة لتحقيق مصلحة البلاد، والاستعداد للتغيرات المناخية التي يمر بها العالم من أجل الحفاظ على توازن الأسواق، والسعي للوصول إلى قاعدة بيانات حقيقية لمعدلات الإنتاج والاستهلاك، وذلك حتى يتسنى الحفاظ على الأسعار ومواجهة التغيرات المناخية.

وقال إن الوفرة فى المعروض تجعل أسعار هذه المحاصيل مستقرة، وأوضح أن التأثير يكون على فترات متباعدة وليس خلال هذه الأيام.

أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت

الطماطم تباع بسعر 6.25 جنيه، والبطاطس تباع بسعر 5.25 جنيه ، والجزر بدون عروش يباع بـ3 جنيهات، والفاصوليا تباع بسعر 15 جنيها، والبصل يباع بسعر 3 جنيهات، والباذنجان يباع بسعر 7.5 جنيه، والكوسة بـ7 جنيهات، والفلفل الحامي بسعر 11 جنيها، والبسلة بسعر 4.75 جنيه.

ويباع البرتقال بـ3 جنيهات، واليوسفي بسعر 4.5 جنيه، والتفاح يباع بسعر 23 جنيها، والبلح السيوي بسعر 25 جنيه، والفراولة تباع بسعر 11 جنيها.