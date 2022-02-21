حظك اليوم برج الحمل الإثنين 21-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل، ينتمي إلى الأبراج النارية، وهو شخص سريع الغضب وقليل الصبر، ومتشدد في آرائه وأفكاره، ويرفض المناقشة مع الغير، ويرفض أن يقيمه أحد، أو أن يتعرض للانتقاد من جانب شخص.

برج اليوم مولود برج الحمل عاطفيا واجتماعيا

أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنه وفق حظك اليوم فأن كوكب عطارد في منزل الأصدقاء اليوم، وهذا سوف يساعدك على جعل مقابلة أصدقائك اليوم، وأن يومك سيكون ممتلئا بالأحداث واللقاءات، وهذا يعتبر تغيرا إيجابيا في حياتك الاجتماعية والعاطفية.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر اليوم سوف يساعدك على دراسة مشاريعك بشكل كامل، وهذا سوف يساعدك كثيرا على حدوث توازن محسوب في حالتك المالية.

مميزات مولود برج الحمل

ويتميز مولود برج الحمل، أنه شخص يحب المغامرات، لهذا فأنه كثير الحركة والسفر عندما تأتي له الفرصة، يجب أن يعلم كل ما هو جديد، كما يسعى ليكون في موضع القيادة في عمله، حيث أنه يستطيع إنجاز الكثير من الأهداف والمشروعات في عمله من خلال قيادة فريق متميز، وهو أيضا شخص لدية قدرة كبيرة على تحمل المسئولية، مما يجعله موضع ثقة لجميع من حوله خاصة في دائرة أسرته وأصدقائه.

عيوب مولود برج الحمل

مولود برج الحمل به الكثير من العيوب، حيث إنه شخص عنيد، وعصبي، ودائم الانفعال، ديكتاتوري في قرارته، يرفض المناقشة، كما يرفض الاستماع لأفكار من حوله، متعنت في قراراته، يضع شروطا صارمة لحياته المهنية والعائلية، يضع الكثير من الخطط والأهداف في حياته ويسعى لتنفيذها سريعا، ولهذا كثير ما تكون حياته المهنية ذات الأولوية عن حياته العائلية، وهذا قد يعرضه إلى الكثير من المشاكل العائلية.