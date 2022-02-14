«شعيبي» واحة من الجمال تزين جبل عباس باشا بمدينة سانت كاترين

مدينة سانت كاترين هي أعلى مدينة مصرية عن سطح البحر، الجبال تحيط بها من كل جانب، فهي المدينة الوحيدة بجنوب سيناء التي لا تطل علي أي سواحل.

الجبال التي تحاصر المدينة مصدرا الخير والرخاء، تحوي كنوزا طبيعية لا مثيل لها، تدفع آلاف السياح كل عام إلى زيارتها وتسلق الجبال لساعات من أجل مشاهدة شروق الشمس ورصد اللوحات الطبيعية الموجودة أعلى قمم الجبال.

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«شِعيبي».. دير قديم وبقايا مباني

قال الدكتور محمود عثمان مفتش الآثار بمدينة سانت كاترين، في تصريح لـ «الوطن»، اليوم الإثنين، إن منطقة شِعيبي تقع في منطقة مرتفعة أعلى من مساكن عباس باشا بوداي الدير بجبل الصفصافة، موضحا أنها تطل من أعلى على مقام النبي هارون ووادي الراحة، وتحتوي على بقايا مباني قديمة كان يستخدمها الدير في فترة لاحقة ويطلق عليها أهل المنطقة «الدير» لوجود بقايا مباني قديمة تشبه الصومعة أو الدير.

أضاف «عثمان»، أن شِعيبي مبنية على مستوى مرتفع ومتعددة الأشكال ويوجد بقاياها حتي الآن، إذ تمتد المنطقة إلى أعلى ويوجد بها خزان مياه، أعلاه يوجد كرم (حديقة) صغير به أشجار من التين كان يتغذي عليها الرهبان والزوار، مشيرا إلى وجود طريق بالمكان يؤدي إلى كنيسة الحمار أو البغلة، وهذا الاسم أطلقه أهل المنطقة من البدو عليها، ثم طريق منها يؤدي إلى فرش إيليا أو منطقة النبي إلياس، وتحتوي على مخرات لمياه الأمطار بشكل شلالات جميله المنظر، ولكن تتجمد الشلالات في الشتاء بسبب برودة الطقس، أيضا هذه المياه صالحة للشرب، وذلك لنقائها بسبب مرورها على أحجار الجرانيت.

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جبل سانت كاترين ورفات القديسة كاترين

ذكر مفتش الآثار بمدينة سانت كاترين أن جبل سانت كاترين هو أعلى جبال مصر حيث يبلغ ارتفاعه 2646 مترا فوق مستوى سطح البحر، موضحا أن الرحلات إلى الجبل تحتاج تصريحات أمنية، ومعظم السياح يقومون بالصعود إلى جبل موسى لسهولة الإجراءات.

وذكر أن الزائر تستغرق رحلته إلى قمة جبل سانت كاترين من 5 إلى 6 ساعات، عن طريق مدق كان قد مهده أحد الرهبان في أوائل القرن العشرين، مضيفا: «على القمة يوجد هيكل مكرس لكرامة القديسة كاترين وهو المكان الذي عثر فيه على رفاتها، ومن قمة الجبل يستطيع السائح أن يرى البحر الأحمر إذا نظر جنوبا أو خليج العقبة إذا نظر شرقا».