إزالة 11 تعديا على أملاك الدولة بالجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعيه وردع المخالفين.

إزالة تعديات على أملاك الدولة في اطفيح

وقالت محافظة الجيزة، في بيان لها اليوم، إن أجهزة مركز ومدينة أطفيح قام بحملة لإزالة 7 تعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية القبابات على مساحة 4 آلاف متر، لاية الهئية العامه للإصلاح الزراعي.

إزالة صبة خرسانية ومصادرة الحديد

وأشارت محافظة الجيزة، في البيان، إلى قيام أجهزة مركز ومدينة الصف بإزالة التعديات في المهد بنطاق الوحده المحلية بالأقواز، حيث تم إزالة 4 حالات مبان على أرض أملاك الدولة ولاية الإصلاح الزراعي، وتم مصادرة الأدوات المستخدمه في البناء.

مصادرة أدوات مستخدمه في بناء منزل

وأوضحت المحافظة، قيام أجهزة مركز ومدينة الصف بإزالة تعد عبارة عن بناء منزل غير مسكون على مساحه 180 مترا تقريبا، ومصادرة الأدوات المستخدمة في البناء، وأخرى عبارة عن سور من البلوك الأبيض.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية، بضرورة التحرك الفوري تجاه أي مخالفة يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية، وإزالتها علي الفور، مؤكداً أنه سيطلع بشكل يومي على عدد المتغيرات المكانية التي تم رصدها والإجراء المتخذ حيالها وهل أزيلت أم لا.