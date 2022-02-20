عاجل.. اعتماد أول جهاز تنفس صناعي مصري 100%

أعلن الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اعتماد أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة 100%، من وزارة الصحة والسكان، والاتفاق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي على توريد عدد من الكميات منها لإتاحتها بالمستشفيات.

كانت الهيئة العربية للتصنيع قد بدأت اهتمامها بملف تصنيع أجهزة التنفس الصناعي مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، لتقتحم الهيئة ملف الصناعات الطبية، حيث تنتج أسرة رعاية مركزة وحضانات وغيرها من المنتجات الطبية.

الفريق عبدالمنعم التراس: توجيهات رئاسية بتخصيص 1% من دخل الهيئة للبحث العلمي

وقال «التراس»، في تصريحات صحفية منذ قليل على هامش استقباله وفد من جامعة كفر الشيخ، إن هذا المشروع يأتي في إطار الاهتمام بمجال البحث العلمي، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً لوجود توجيه رئاسي بتخصيص 1% من دخل الهيئة، وتوجيهه لصالح مجال البحث العلمي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن جهاز التنفس الصناعي المصري، يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتعاون مع الموهوبين وشباب الباحثين، حيث صممه اثنان من الشباب، كانوا في طريقهم للسفر لخارج مصر لتطبيق ابتكاراتهم وابحاثهم، حتى احتضنتهم الهيئة.

رئيس العربية للتصنيع: جهاز التنفس الصناعي مصري تصميماً وتنفيذاً

وشدد «التراس» على أن هذا الجهاز هو جهاز تنفس صناعي مصري تصميماً وتنفيذاً، مؤكداً اهتمام الهيئة بتحويل البحث العلمي إلى منتج متكامل، مشيراً لاهتمام الهيئة بالتعاون مع المراكز البحثية سواء في الجامعات المختلفة أو خارجها.

ولفت رئيس «العربية للتصنيع»، إلى أهمية اهتمام الصناعة بملف البحث العلمي لتوفير منتجات جديدة، وتطوير المنتجات، وتحديث منتجات «الهيئة» المختلفة.

وأكد الفريق عبدالمنعم التراس اهتمام الهيئة والدولة المصرية بملف الذكاء الاصطناعي، واستعدادها لدعم أي مشروعات للطلاب والباحثين في موضوعات الذكاء الاصطناعي.

ولفت لوجود بيئة صالحة لدى الهيئة العربية للتصنيع لاحتضان الامكانيات التكنولوجية المتقدمة.