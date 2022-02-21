يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة أصحاب المهن التجارية، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن شقق الإسكان المتوسط، عن المستندات المطلوبة لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح.

وأتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية حصول أصحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية، من متوسطي الدخل، الحصول على وحدة سكنية ضمن طرح «الإسكان المتوسط».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لحصول أصحاب المهن التجارية على شقق الإسكان المتوسط، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

المستندات المطلوبة لأصحاب المهن التجارية

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم.

2- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

3- شـهادة التأمينات الإجتماعيـة (إن وجـدت)، موضحا بهـا المهنـة والأجر التأميني.

4- صورة مـن البطاقـة النقابية أواشتراك النقابة.

5- مدة مزاولة العمل ولا تقل عن 12 شهرا.

تفاصيل شقق الإسكان المتوسط

- مشروع «سكن مصر»

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - الشروق».

- المساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.

- يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

- مشروع «دار مصر»

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

مشروع «JANNA» «جنة»

- طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.

- يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.