إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 11 شخصاً بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «دمو» بنطاق مركز شرطة الفيوم، ظهر اليوم الأحد، إثر انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها بسرعة جنونية على الطريق، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وعدم قدرته على السيطرة عليها فانقلبت.

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور لنقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق دمو بنطاق المركز ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، بطريق دمو أمام صينية مساكن «دمو»، بسبب انفجار إطار السيارة خلال سيرها بسرعة، وعدم قدرة السائق على استيقافها أو السيطرة عليها، واختلال عجلة القيادة في يده.

نقل المصابين للمستشفى

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصاً بإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وهرعت سيارات الإسعاف إليهم وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير الحركة المرورية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.