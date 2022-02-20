بروتوكول لمنتجي الدواجن: تسجيل 23 ألف مزرعة وتقنين المنشآت غير الرسمية

وقع المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، التابع لوزارة الزراعة، والمهندس إسلام خليل الرئيس التفيذى لشركة أبوقردان، بروتوكول تعاون، اليوم الأحد، للبدء في تسجيل مزارع الانتاج الداجني في مصر، ويبلغ عددها 23 ألف مزرعة دواجن.

العناني: الخطوة تأتي في اتجاه الدولة للتحول الرقمي

وأكد المهندس محمود العنانى، رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لمنتجى الدواجن، على أهمية تلك الخطوة في اتجاه الدولة للتحول الرقمي والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهميته في المرحلة الحالية والذي يستهدف كافة قطاعات الدولة، مشيراً الى أن قطاع الدواجن من القطاعات الهامة ويعمل بها 2.5 مليون فرد، وتبلغ استثماراته ما يقرب من 100 مليار جنيه.

العناني: البروتوكول يساعد في الحد من خسائر المربين

أضاف «العناني» في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أن تلك الخطوة تساهم بشكل كبير في مساعدة العاملين في القطاع من أصحاب المزارع على تنظيم عملهم والحد من الخسائر التي يتعرضون لها، وتحديد سعر عادل ومتزن للمستهلك بعيداً عن فجوات السوق ما بين الارتفاع الشديد والانخفاض الشديد في السعر، وتساهم في تحقيق مبدأ الاتاحة المستدامة للسلعة «دواجن وبيض» بعيداً عن تقلبات السوق والظروف الوبائية التي تتعرض لها المزارع.

رئيس «منتجي الدواجن»: نواكب خطة رقمنة صناعة الدواجن

أوضح رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن فكرة المشروع تتماشي مع خطة الدولة لرقمنة صناعة الدواجن لتقنين الأوضاع والسعى نحو تحويل المنشأت غير الرسمية إلى منشآت رسمية على أن تكون تحت مظلة وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وما يترتب عليه من دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وما يستتبع ذلك من توفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر لتحسين كفائتها الإنتاجية.

رئيس أبو قردان: البروتوكول يساهم في تنظيم قطاع الدواجن

وقال المهندس إسلام خليل، الرئيس التفيذى لشركة أبوقردان: «إن توقيع بروتوكول التعاون يساهم في تنظيم قطاع الدواجن ودعم أعضاء الإتحاد لمساعدتهم فى تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتطوير نظم الادارة ورفع الأداء، مشيراً إلى أن الشركة رائده في مجال تحليل البيانات بصفة عامة وتقدم الحلول التطبيقية لقطاع الدواجن بكافة مراحل الإنتاج بصفة خاصة، وذلك على المستوى العالمى والمحلى، حيث تمتلك الشركة مجموعة من الحلول التطبيقية لإدارة الدواجن على مستوى المؤسسات، كما يستهدف أبو قردان شركات الدواجن الكبيرة والمتوسطة، وكذلك صغار المزارعين بإصدار مختلف ومصمم خصيصاً، كما تُمكن الشركات المستهدفة من خلال حلول إدارة تقنية متعمقة تتسم بالكفاءة والفعالية لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد وزيادة الإنتاجية باستخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية.

وأضاف «خليل» أن البرنامج صمم للإستخدام فى حصر وتحليل أنشطة قطاع الدواجن وتحليل الطاقة الإستيعابية لمختلف القطاعات ويعتبر هذا المشروع مشروع قطاعى يتضمن كافة القطاعات الفرعية التابعه التي تهدف لتنظيم القطاع والتواجد ضمن منظومة الدولة ووضع رؤية واضحة عن القطاعات المختلفة، وتقديم حقائق وأرقام قطاعية من خلال الربط بين كافة المعلومات، والتنبؤ بفترات الفجوة والزيادة، وبناء خطة طويلة الأمد، وزيادة عدد الشركات داخل القطاع الرسمى، و وضع خريطة وبائية تساعد فى الحد من إنتشار الأوبئة.

وقالت الدكتورة نعمات التازى رئيس العمليات بشركة أبوقردان إن الهدف من المذكرة هو تحقيق الإستفادة القصوى لأكبر عدد ممكن من شركات قطاع الدواجن بمصر من خلال تقديم أفضل الحلول لإدارة وتنظيم منظومة قطاع الدواجن بشكل كامل.