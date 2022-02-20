«التعليم» توجه بتفريغ بيانات المعلمين في المديريات والإدارات التعليمية

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات جميع الإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة تفريغ بيانات جميع العاملين بالمدارس والديوان للإدارة التعليمية طبقاً لنموذج مصمم على برنامج الـ«إكسيل»، وإرسال البيان على إسطوانة مدمجة لجميع الإدارة التعليمية، سواء ديوان ومدارس إلى إدارة المتابعة بالمديرية.

وشددت المديريات في خطاب لها، على ضرورة الالتزام التام بالنموذج الموحد على مستوى كل مديرية، وتفريغ الديوان بملف منفصل وجميع المدارس بملف واحد منفصل أيضا، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تحقيق الانضباط في كافة المؤسسات التعليمية، وتحقيقاً لمصلحة العمل في جميع المؤسسات بالإدارات التعليمية «دواوين ومدارس» لتحديث قاعدة البيانات الموحدة على مستوى جميع الإدارات التعليمية والمديرية.

«التعليم» توجه بحظر التطرق لأي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية

وفي سياق منفصل، قال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه تم التأكيد على جميع المدارس، بضرورة متابعة نسب تلقي المعلمين للقاح كورونا، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، والتأكيد على تسجيل «تكافل وكرامة» كل شهر، وحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح في المدرسة.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بعدم التطرق لأي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية، حرصا على عدم دخول الطلاب في تلك الصراعات، مشدداً على غرس قيم المواطنة وروح الإنتماء والولاء للوطن، من خلال الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس النشيد الوطني أثناء الطابور المدرسي.

وشدد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أن الإحالة الفورية للمسائلة القانونية لمن يثبت مخالفته لتلك التعليمات.