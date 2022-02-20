رئيس جامعة طنطا: تطوير الأداء المؤسسي لدعم خطة التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على الارتقاء بمهارات القيادة والاستراتيجية الإدارية لأعضاء هيئة التدريس المرشحين للمراكز القيادية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات المطلوبة نحو مهارات القيادة والإدارة اللازمة لقيادة المؤسسات الأكاديمية المختلفة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها اليوم ضمن فعاليات الدورة الثالثة من دورات البرنامج التدريبى الموحد "إعداد القادة الأكاديميين"، بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن تطبيق نموذج الإدارة بالأهداف يعد أحد أهم الاستراتيجيات الإدارية التى نجحت الجامعة فى تطبيقها من خلال توظيف كافة الموارد المتاحة وتوجيه الجهود لتنفيذ الأهداف وخلق توازن بين أهداف الفرد وبين المصلحة العامة للمنشأة، بهدف تطوير الأداء المؤسسي بالجامعة لدعم خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتدريب المستدام بجامعة طنطا، إلى أن الدورة يشارك فيها عدد كبير من المتدربين من المرشحين للمناصب الإدارية المختلفة بجامعة طنطا، إلى جانب نخبة متميزة من المحاضرين من أساتذة الجامعة خلال الفترة من 20-22 فبراير الجارى.