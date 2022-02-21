مصرع ربة منزل في مشاجرة مع جارتها بسبب لهو الأطفال بسوهاج

شهدت دائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بين سيدتين، ما أدى إلى قيام إحداهما بدفع الأخرى وسقوطها من أعلى سلم المنزل بالطابق السادس إلى الخامس، ما ترتب عليه إصابتها ووفاتها.

مصرع ربة منزل

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة من قسم شرطة طهطا بمصرع ربة منزل بدائرة القسم.

وبالفحص أفاد «أشرف. ر. ح ع»، 50 سنة، عامل، ويقيم دائرة قسم طهطا، بوفاة زوجته «هناء. ا. ا. غ»، 48 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، نتيجة سقوطها من أعلى سلم المنزل.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة الزوجة مسجاة على الأرض بأحد الغرف بالطابق الأرضي بمنزل والدها المجاور لمنزلها بذات الناحية، وترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود كدمة بمؤخرة الرأس من الخلف.

ضبط المتهمة

واتهم الزوج «صابرين. ج. ا» 38، ربة منزل، وتقيم بذات العقار محل سكنهما بالتعدي على زوجته ودفعها من أعلى سلم الطابق السادس إلى الطابق الخامس، ما أدى لإصابتها المشار إليها ووفاتها في الحال إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب لهو الأطفال.

وضُبطت المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.