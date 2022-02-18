مسلسل نقل عام الحلقة 17.. التحقيق مع ابنة أحمد الشربيني

زادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن أحداث مسلسل نقل عام الحلقة 17، التي يتطوق الجمهور لرؤيتها بعد انتهاء حلقة أمس، ومن أبرزها التحقيق مع ابنة أحمد الشربيني.

وتصدر مسلسل «نقل عام»، التريند منذ أمس، عقب انتهاء تصوير آخر مشاهده بعد مدة استغرقت 3 أشهر، في حضور جميع أبطال العمل، واحتفال المخرج عادل أديب معهم ومع كل صناع العمل بانتهاء التصوير.

أبرز لقطات مسلسل «نقل عام» الحلقة الجديدة

وتلهف العديد من المتابعين لمشاهدة أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل «نقل عام»، التي من المقرر أن يتم خلالها التحقيق مع ابنة أحمد الشربيني، وعودته للمنزل دون ابنته بعد طلب كفالة 30 ألف جنيه، واستدعاء الضابط له للشهادة على الشخص المتحرش الذي سلمه الشربيني للشرطة بنفسه.

ويوافق أحمد الشربيني على توصيل المواد المخدرة مقابل دفع كفالة ابنته 30 ألف جنيه، فطلب منه أحد زملائه بالهيئة توصيلها مقابل المال استغلالا للموقف.

وتم الانتهاء من تصوير أحداث مسلسل «نقل عام»، لكن لا يزال العمل يعرض على قناة «ON» في الثامنة مساء، و«ON دراما»، في العاشرة مساء، بجانب عرضه على منصة «Watch it».

أبطال مسلسل نقل عام

وقام ببطولة مسلسل «نقل عام»، محمود حميدة وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وهو إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، ويصنف من أعمال الدراما العائلية التي تشهد مشاكل أسرية وحياتية يتعايش معها أغلب العامة.

وشارك في بطولة مسلسل «نقل عام»، نخبة من نجوم الفن، من بينهم دينا، أحمد بدير، محسن محيي الدين، ومحمد محمود عبدالعزيز، وكريم عبدالخالق ونيكول سابا، إيهاب فهمي، ريم البارودي، ميرهان حسين، نور خالد النبوي، والمسلسل من إخراج عادل أديب.