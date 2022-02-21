تطورات«كورونا».. ارتفاع إجمالي الإصابات عالميا إلى 424.8 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس قبل عامين، إلى 424852355 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 5905835 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 350365257 حالة، فيما أعلنت بريطانيا إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ«كورونا».

كما قررت السلطات في أستراليا، فتح حدودها لجميع المُطعمين القادمين من الخارج، تزامنًا مع قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تخفيف قيود كورونا.

وأعلن القصر الملكي «قصر باكنجهام»، أمس الأحد، إصابة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا في بيان إلى أنّ ملكة البلاد تعاني من أعراض بسيطة ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر «وندسور»، خلال الأسبوع الجاري.

وفي أستراليا، أعادت السلطات الأسترالية، فتح حدودها لجميع المطعمين القادمين من الخارج، بعد نحو عامين من إغلاقها للحد من تفشي «كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

رئيس وزراء أستراليا: رفع القيوم

وقال رئيس وزراء أستراليا «سكوت موريسون»، في مؤتمر صحفي، إنّ الانتظار انتهي، مشيراً إلى انطلاق 56 رحلة جوية دولية في أستراليا خلال 24 ساعة من رفع القيود.

بدوره، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي «نفتالي بينيت»، ووزير الصحة «نيتسان هورويتز»، تخفيف قيود كورونا، في مناقشة عُقدت بمشاركة وزير السياحة «يوئيل رجبوزوف».

إسرائيل: إيقاف الفحص الأسبوعي في المدارس الإعدادية

وستدخل القرارات حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل، فيما سيتم إيقاف الفحص الأسبوعي في المدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية ورياض الأطفال اعتبارا من 10 مارس المقبل.

وسيسمح للمطعمين وغير الملقحين بدخول البلاد للسياحة، من جميع الأعمار، مع إجراء اختبارين «بي سي آر»، لحظة السفر ولحظة وصول البلاد.

وسيتم إلغاء قرار العزل لغير المطعمين، رهنًا بنتيجة سلبية اختبار «بي سي آر» في مطار بن جوريون، كما سيُطلب من الإسرائيليين الذين يدخلون إسرائيل إجراء اختبار «بي سي آر»، واحد فقط لدى وصول المطار.

وفي سنغافورة، سجّلت البلاد، أمس الأحد، 15283 إصابة بـ«كورونا» و4 وفيات، ليصل مجموع الإصابات إلى 567355 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 941 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بسلطنة عمان إلى 4231 حالة وفاة

عربيّا، سجّلت سلطنة عمان، أمس الأحد، 3628 إصابة بـ«كورونا» و6 وفيات، وقالت وزارة الصحة العُمانية في بيان، إنّ حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 375688 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4231 حالة وفاة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 725 إصابة بالفيروس وحالة وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 874607 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2294 حالة وفاة.

وأعلنت الصحة الإماراتية، تقديم 18313 جرعة من «لقاح كورونا»، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس الاحد، إلى 24017451 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 242.84 جرعة لكل 100 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».