ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 7450 حالة

سجّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7450 حالة وفاة.

وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، إنها سجلت 95362 إصابة جديدة بالفيروس و480 مصابًا في حالات خطيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2058184 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية، وجاءت الإصابات الجديدة بـ الفيروس وسط انتشار «أوميكرون» المتحور من فيروس «كورونا».

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 644286 حالة وفاة

وفي البرازيل، سجّلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 40625 إصابة بـ«كورونا» و406 حالات وفاة، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 28208212 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 644286 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي الصين، سجلت مقاطعة «يوننان»، جنوب غرب البلاد، 4 حالات إصابة محلية بالعدوى، وحالة إصابة واحدة دون أعراض، أمس الأحد، وقالت «لجنة الصحة»، إنّ 3 حالات تم تسجيلها في مدينة رويلي الحدودية، والأخرى في محافظة خكو بولاية هونجخه ذاتية الحكم، جنوب يوننان، وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنّ «يوننان»، سجّلت 38 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، حتي أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

ارتفاع إجمالي إصابات الهند إلى 42.8 مليون حالة

وفي الهند، سجّلت السلطات الصحية، اليوم الإثنين،16051 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و206 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42838524 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 512109 حالة.

الصحة البحرينية تسجل «صفر وفيات» بـ«كورونا»

عربيًا، سجلت مملكة البحرين، أمس الاحد، 3904 إصابات بالفيروس، و«صفر وفيات»، وقالت وزارة الصحة البحرينية إنّ إجمالي الإصابات ارتفع إلى 492327 حالة، فيما استقرت حصيلة الوفيات في البلاد عند 1437 حالة.