الأرصاد الجوية تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا.. «شبورة وبرودة»

شهدت البلاد بداية من ظهر اليوم الأحد، تحسنا في الأحوال الجوية على كافة المناطق، وساد طقس معتدل على معظم الأنحاء، ومائل للدفء على جنوبي سيناء والصعيد، بعد أن تأثرت البلاد خلال بداية الأسبوع بمنخفض الأخدود العلوي الذي أدى لاضطراب الأحوال الجوية، لذلك يبحث الكثيرون عن بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المقرر أن تشهدها البلاد غدًا لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الخروج من المنزل.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال الأحوال الجوية، أبرز الظواهر الجوية وحالة الطقس التي تشهدها البلاد غدًا وفق البيان الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، في السطور التالية:

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدًا

وبحسب البيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية المصرية، فأن البلاد تشهد غدا الإثنين طقسا معتدلا على كافة الأنحاء، ما عدا جنوبي سيناء والصعيد يكون الطقس دافئا، وعلى شمال الصعيد يكون مائلا للدفء.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتساقط الثلوج على جبال كاترين.

الظواهر الجوية على البلاد غدًا

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، تنعدم فرص سقوط الأمطار غدًا على كافة الأنحاء، لكن الجو يكون غائما جزئيًا، وتتكون في الساعات الأولى من الصباح بداية من الساعة 4 صباحًا، شبورة مائية كثيفة تعوق الرؤية في بعض الأحيان على الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتستمر حتى الظهيرة.

وتكون حالة الطقس في البحرين الأبيض والأحمر من خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر.