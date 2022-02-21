الإعلان عن جائزة «اليونسكو جيكجي لذاكرة العالم»: قيمتها 30 ألف دولار

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية حول فتح باب التقدم لجائزة «اليونسكو- جيكجي لذاكرة العالم» في دورتها التاسعة، إذ أنشئت الجائزة عام 2004؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، وكذلك ذكرى نقش كتاب جيكجي الذي يعد أقدم الكتب الذي طُبعت بالحروف المعدنية.

الجائزة أنشئت عام 2004 لتعزيز برنامج ذاكرة العالم

وسجل ذاكرة العالم هو برنامج أنشئ عام 1992 بفضل اهتمام اليونسكو بالتراث الوثائقي البشري؛ بهدف صون وحماية هذا التراث من التدهور، إذ إن هناك عددًا من العناصر المصرية التي أدرجت في سجل ذاكرة العالم تتمثل في ذاكرة قناة السويس المدرجة عام 1997، وأفعال السلاطين والأمراء عام 2005، والمخطوطات الفارسية والمصورة عام 2007، ومجموعة المكتبة الوطنية المصرية لمخطوطات القرآن المملوكي عام 2013.

وفي إطار اهتمام اللجنة الوطنية لليونسكو بهذا البرنامج، جرى تشكيل لجنة وطنية معنية ببرنامج ذاكرة العالم برئاسة شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، بهدف إعداد قائمة بالجهات التي يمكن أن تتقدم بتسجيل مجموعات توثيقية في سجل ذاكرة العالم، فضلًا عن عقد ندوات تعريفية بهذا البرنامج، مع تقديم المشورة للجهات التي ترغب في التقدم لتسجيل مجموعات توثيقية في سجل ذاكرة العالم.

الجائزة تمولها كوريا الجنوبية وتمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية

وتموّل هذه الجائزة تمول من جمهورية كوريا الجنوبية، وتمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التي قدمت مساهمات كبيرة في حفظ التراث الوثائقي، وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مشتركًا، حيث تقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أنَّه يجب تقديم الملفات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى (3 مرشحين)، بحيث يكون متضمنًا ملخصًا ووصف لخلفية المرشح وإنجازاته، فضلًا عن ملخص للعمل أو نتائج المصنف، إضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكبرى، وكذا استعراض الطريقة التي ساهم بها العمل المقدم فيها عرض، وإمكانية الوصول إلى التراث الوثائقي.

وأضاف التقرير أنَّه يمكن للراغبين في التقدم لهذه الجائزة الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: https://drive.google.com/file/d/1MdV7NgUOgKpY_Ju1LzRDk1GEiHOPHSYB/view?usp=sharing وإرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية لليونسكو في موعد غايته 15 أبريل 2022 حتى تتمكّن اللجنة المعنية من اتخاذ اللازم وإرسالها إلى منظمة اليونسكوEgnatcom@egnatcom.org.eg egypt.natcom@gm ail.com علمًا بأنه لن يتم النظر في الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة أو التي يتمّ تقديمها بعد الموعد المحدد.