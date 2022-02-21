إنقاذ حياة طفلة من انسداد القصبة الهوائية بقطعة «لب» في بنها الجامعي

أنقذ الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، حياة طفلة عمرها 14 شهرا، ابتلعت قطعتين من اللب، ما أدى إلى حشرها بالقصيبة الهوائية، حيث تم استخراج القطعتين، تحت إشراف الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر واستشاري مناظير الشعب الهوائية والتجويف الصدري بطب بنها.

شارك في اجراء الجراحة الدكتورة دينا عفيفي والدكتورة سراء أسعد، وطبيبات التخدير الدكتورة غادة أحمد والدكتورة اسراء خالد وطاقم التمريض مصطفي ياسر وسعيد عمارة.

إنقاذ حياة شاب بعد حادث سيارة

كما تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي من اجراء منظار على الشعب الهوائية لشاب تعرض لحادث سيارة قبل 3 أشهر، نتج عنه كسور بالفك والقدمين وغيبوبة أدت لدخوله العناية المركزة ووضعه علي جهاز التنفس الصناعي باستخدام أنبوبة حنجرية لتوصيل الأكسجين للرئتين.

ووفقا لبيان صحفي، خضع الشاب، 20 عاما، لعمليات جراحية لتثبيت الفك والقدمين إلا أنه ظل يعاني من اختناق في القصبة الهوائية وصوت «حشرجة»، بالتنفس، على مدار شهرين، وبالفحص وتصوير القصبة الهوائية تبين وجود ضيق شديد أسفل لسان المزمار بسبب الأنبوبة الحنجرية وهي من المضاعفات الشهيرة للعناية المركزة.

وتم تجهيز المريض لإجراء جراحة منظار عاجلة لتوسيع القصبة الهوائية، وعاد الشاب إلى التحسن بعد إجراء العملية على يد الفريق الطبي بالمستشفى.

وفي وقت سابق، نجح الفريق الطبي بقسم الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة بنها في إجراء جراحة حقن ورم كبدي كبير الحجم لمريضة تبلغ من العمر 51 عاما بعد إجراء أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي لتحديد طبيعة الورم.

وتعد العملية هي الأولى من نوعها حيث استخدمت جهاز الأشعة المقطعية 128 متعدد المقاطع وعلاج الورم من خلال قسطرة بالشريان الكبدي للفص الأيسر من الكبد ونجاح عملية الحقن.