إيقاف ممرض عن العمل لتدخينه السجائر في استقبال مستشفى بنها الجامعي

قرر الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إيقاف ممرض عن العمل بعد تداول صورا له على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يدخن سيجارة داخل استقبال المستشفى مخالفا التعليمات الواردة بمنع التدخين في كافة منشآت جامعة بنها والمستشفيات الجامعية، فضلا عن تشاجره مع أحد المواطنين الذي رفض تصرفه وإصراره على إشعال السيجارة وسط المرضى.

الدخاخني: لا أحد فوق القانون

وأكد المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية في تصريحات صحفية، أنه قرر إيقاف الممرض عن العمل وإحالته للتحقيق والتوصية بتوجيه أقصى عقوبة له حيث أن ماحدث مخالف لكافة التعليمات والقرارات الصادرة بشأن منع التدخين في أروقة المستشفى فضلا عن مخالفته لميثاق العمل الذي يقضي بعدم تعريض العاملين في المجال الطبي المرضى للأذى.

وأضاف «الدخاخني»، أنه لا أحد فوق القانون ومن يخالف اللوائح والقوانين يتم محاسبته بأقصى عقوبة وخاصة في مخالفة جسيمة مثل التي ارتكابها الممرض المشار إليه.

رواد التواصل الاجتماعي يطالبون بالتحقيق في الواقعة

كان رواد التواصل الإجتماعي تداولوا صورا لممرض يقف في استقبال مستشفى بنها الجامعي ويدخن السجائر ضاربا عرض الحائط بالتعليمات وجاء في المنشور المرفق بالصورة «مستشفي الجامعة.. ممرض مولع سيجارة بقوله الدخان والناس بيقولي طظ.. بقوله هصورك بيقولي إعمل اللي تعمله»، وطالبوا إدارة المستشفي بالتصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة الممرض المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث تقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.