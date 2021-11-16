«بنها الجامعي» يستقبل مريضة استغاثت من ألآم في القدم وتناظر حالتها

أجرى مستشفى بنها الجامعي، فحوصات طبية لسيدة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بمدينة بنها، استغاثتها لمعاناتها من ألآم شديدة في القدم وعدم قدرتها ماديا على إجراء الفحوصات اللازمة، حيث ناشدت أهل الخير مساعدتها، وعلى الفور كلف الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفى، فريق مكتب خدمة المواطنين والشكاوى برئاسة أماني طلعت بالتواصل مع الحالة وتبين أنها من قرية كفر الجزار التابع لمركز بنها وتم استقبالها وإجراء اللازم.

مدير بنها الجامعي: تعاملنا مع الحالة فور وصول الاستغاثة

وقال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي، في بيان صحفي، أنه فور استغاثة المواطنة عبر موقع التواصل الاجتماعي من ألآم شديدة بقدمها تقرر استقبال الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة مجانا.

وأضاف «الدخاخني»، إن مكتب خدمة المواطنين بالمستشفى تواصل مع الحالة فى نفس اليوم وتم استقبالها ومناظرتها من قبل أطباء المخ والأعصاب وإجراء أشعة رنين مغناطيسي ووصف العلاج اللازم لها.

«الدخاخني»: نرفع شعار المواطن أولا

وأكد الدخاخني على جاهزية المستشفى لاستقبال أي حالة وخاصة غير القادرين بعد دراسة حالتهم مشيرا إلى أن المستشفى يضم كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى وأن الاستجابات السريعة للحالات بالمستشفى تأتي تنفيذا لشعار المواطن أولا.

فيما قدمت المواطنة الشكر والتقدير لمدير المستشفى وموقفه الإنساني وعلى حسن الرعاية وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها.