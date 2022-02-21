مصرع شخص سقط من قطار الصعيد في بني سويف

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من قطار الصعيد أسفل عجلاته، بالقرب من المعهد الفني الصحي بمدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بمصرع شاب سقط من قطار في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص سقط من قطار قرب المعهد الفني الصحي بمدينة بني سويف، وعلى الفور وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ شؤونها، والتصريح بنقل الجثة إلى المشرحة.

تفاصيل مصرع شاب سقط من قطار الصعيد في بني سويف

تلقى مرفق اسعاف بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص إثر سقوطه من القطار قرب المعهد الفني الصحي بمدينة بني سويف، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتبين أن المتوفى يدعى ناصر سيد أحمد حسن، ويبلغ من العمر 35 سنة، ومقيم بقرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف.

إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وجاري إنهاء إجراءات وتصريح الدفن عقب توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة.