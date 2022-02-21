مشاركون في حفل خريجي المدرسة السعيدية بالجيزة: صرح تعليمي لن يتكرر

قال بكساوي مصطفى مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إنَّ خريجي مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة يفخرون بها دائمًا، مؤكداً أنَّها تعتبر المدرسة الوحيدة في المحافظة التي لا تزال تحمل نفس النمط القديم، لافتاً إلى أنَّها سميت السعيدية نسبة لاسم الخديوي سعيد باشا.

السعيدية صرح تعليمي لن يتكرر

من جهته، قال وليد الفيومي رئيس جمعية خريجي السعيدية، خلال الاحتفال بخريجي المدرسة، إنَّ الجمعية منحت أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة الرئاسة الشرفية، مؤكّداً أنَّ مدرسة السعيدية تعتبر من أعرق المدارس ولها باع طويل في العلم.

وفي سياق متصل، قالت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنَّ المدرسة تعتبر صرحًا تعليميًا لن يتكرر إذ تخرج منه أعظم العلماء، مؤكدة أنَّ من يتخرج من هذه المدرسة يلتحق بأفضل الجامعات في مصر.

وأكد المستشار بدوي علام، رئيس مجلس الآباء والأمناء بمحافظة الجيزة، إن مدرسة السعيدية تعتبر أقدم وأعرق مدرسة في الشرق الأوسط.

وقال حسين عبدالحكيم، مدير مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، إنَّ المدرسة تعتبر منارة للعلم في مصر نظراً لقدمها وتخرج منها الوزراء مثال نور الدين طراف والوزير عثمان أحمد عثمان وفي ميدان رمايتها أول شهيد في ثورة 1919 وهو مصطفى ناهر أمين.

المدرسة تخرج منها توفيق الحكيم والتابعي

وأضاف «عبدالحكيم» خلال كلمته في حفل خريجي مدرسة السعيدية، أنَّ المدرسة تخرج منها رؤساء الجامعات مثل الدكتور حسن حمدي، رئيس جامعة القاهرة، وكوكبة من الفنانين والصحفيين مثال يوسف بك وهبي وأحمد مظهر وصلاح السعدني وعدد من اللاعبين مثل الكابتن حسين حجازي ومحمود مختار وجلال علام وصالح سليم.

وأكّد أنَّ المدرسة تخرج منها توفيق الحكيم ومحمد التابعي ومحمد سعيد، موضحاً أنَّها مصنع الرجال ومعين البطولة بجهود معلميها: «هي واسطة العقد ودرة تاج مدار مصر جميعاً».