إصابة 3 أشخاص أحدهم حالته خطيرة في تصادم بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، جراء تصادم سيارتين ملاكي، على وصلة «أبو دهشان»، في دائرة مركز أبو صوير، بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين على طريق «السبع آبار الشرقية»، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، أمام عزبة «أبو دهشان».

انتقال 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، تولت نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت مصادر أمنية وشهود عيان أن الحادث وقع بسبب زيادة سرعة إحدى السيارتين، واختلال عجلة القيادة في يد سائقها، مما تسبب في اصطدامها بالسيارة الأخرى على الطريق.

وأضافت المصادر أن المصابين في الحادث في حالة شبه مستقرة، عدا إصابة واحدة يرجح إصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج، مازالت تخضع للعلاج في قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي.

إصابة 6 في حادث على صحراوي إسماعيلية

ووفي وقت سابق، أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب مدينة العاشر من رمضان، أمام منطقة «الصفدي»، مساء أمس الأربعاء.

وقالت مصادر طبية إن المصابين من أسرة واحدة، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات في الجسم، ولا توجد أي إصابات خطيرة، وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى محل البلاغ، إلا أن المصابين رفضوا نقلهم للمستشفى، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها في مكان الحادث.