بالأسماء.. إصابة 15 في انقلاب ميكروباص بطريق «الإسماعيلية - السويس» 

تعرضت سيارة ميكروباص، ظهر اليوم السبت، للانقلاب على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، قرب مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب السيارة رقم «4569 ط ف» أمام قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ10 سيارات إسعاف، ونقلت المصابين الي قسم الطوارئ في مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

أسماء المصابين

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين هم عادل عبد القادر عبد الظاهر، 35 عاماً، مقيم بشبرا الخيمة، وفوزية أنور حنفي، 65 عاماً، مقيمه بمحافظة السويس، ومحمد أحمد عبد العال، 21 عاماً، مقيم بمدينة القنطرة غرب، وسناء إبراهيم أحمد، 36 عاماً، مقيمة بمحافظة الشرقية، ووليد درويش سعيد، 37 عاماً، مقيم بمدينة أبوصوير، وغريب حسين زيدان 51 عاماً مقيم بمحافظة القاهرة، وآمال علي علي، 35 عاماً، مقميه بمحافظة الشرقية.

كما أصيب في الحادث كل من فاطمة السيد أحمد، 9 سنوات، مقيمه بمحافظة السويس، ووليد شعبان محمد، 33 عاماً مقيم بمحافظة السويس، وأحمد السيد محمد، 21 عاماً، مقيم بمحافظة الشرقية، وربيع عبد الصبور عبد اللطيف، 50 عاماً، مقيمة بالقنطرة غرب، ومحمد سعد أحمد، 22 عاماً، مقيم بمدينة دمياط، وأحمد محمد حسن، 49 عاماً مقيم بالإسماعيلية، ومحمد عبد المالك عبد الرسول، 66 عاماً، مقيم بمحافظة السويس، ونور السيد أحمد، 11 عاماً، مقيمه بمحافظة السويس.