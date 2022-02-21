رابط نتيجة المرحلة الثانية للمتقدمين للعمل بنظام الحصة في الجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم إعلان كشوف نتيجة العمل بالحصة، لسد العجز المرحلة الثانية «ممن تقدموا بالإدارات»، اليوم الإثنين، على الموقع الرسمي للمديرية، بالرقم القومي للمتقدمين.

تسليم خطاب التوزيع على المدارس بالإدارات التعليمية

أوضحت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان، أنه على المتقدمين للعمل بالحصة، التوجه إلى الإدارات التعليمية لاستلام خطاب التوزيع على المدارس، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءت الاحترازية والوقائية، من ارتداء الكمامة الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المقبولين.

وأكدت المديرية، أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد بالحصة، لسد العجز الخاص بالدفعة الأولى من المعلمين، وتم تسليمهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

خطوات الحصول على نتيجة العمل بالحصة بالجيزة

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات الحصول على نتيجة العمل بالحصة في مدارس محافظة الجيزة، كالتالي:

- الدخول رابط نتيجة المقبولين للعمل بالحصة على موقع مديرية التربية والتعليم، من هنـــا.

- إدخال الرقم القومي أو الاسم.

- الضغط على زر «معرفة النتيجة».

الأوراق المطلوبة لاستلام خطاب التوزيع علي المدارس

وقالت المديرية أنه سيتم تسليم أوراق المقبولين للعمل بالحصة بمحافظة الجيزة للإدارات التعليمية وهي كالتالي:-

- أصل شهادة المؤهل.

- أصل شهادة الجيش للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث .

- أصل شهادة التربوي لغير التربويين وصورة منها.

-أصل شهادة الميلاد وصورة منها وصورة بطاقة الرقم القومي.

خطوات تقديم التظلم علي النتيجة

خصصت المديريات التعليمية، رابط لتقديم تظلمات على نتيجة العمل بالحصة لسد العجز المرحلة الثانية بمحافظة الجيزة، وإدخال البيانات المطلوبة، كالتالي:

- الدخول على رابط تظلمات المتقدمين للعمل بالحصة بموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من هنا.

- كتابة البيانات التالية: الرقم القومي - اسم المتقدم - الموبايل - البريد الإلكتروني - مكان التقدم - مادة التدريس - كتابة نص التظلم.

- الضغط على حفظ بعد ملء جميع البيانات.