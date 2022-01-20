دمغة الذهب الجديدة.. إجابات أكثر 6 أسئلة تشغل بال المصريين

حالة من الجدل، أثارها قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن دمغة الذهب الجديدة، التي تكمن في تكويد القطع والمصوغات الذهبية بالليزر، ما يساعد على تقليل ومنع عمليات الغش والتزوير في المشغولات الذهبية، أثناء عمليات البيع والشراء، إذ يبحث الكثير من أصحاب محلات بيع الذهب والمواطنين، عن تفاصيلها وتأثير القرار على المصوغات المدموغة بالدمغة القديمة.

كل ما تريد معرفته عن دمغة الذهب

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، في سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته عن دمغة الذهب، وفقا لما صرحت به العديد من المصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن».

ماذا تعني دمغة الذهب بالليزر؟

تعني عملية دمغ الذهب باستخدام الليزر، من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في أسلوب الدمغ العالمي الحديث، كما يعد الدمغ بالليزر، بمثابة شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، تتضمن عددا من البيانات الخاصة بقطعة الذهب، منها: تاريخ التصنيع، وعيارها.

وما أهميته؟

وتكمن أهمية دمغ الذهب بالليزر في كونه يمنع أي محاولات للغش في المصوغات والمشغولات الذهبية.

هل تؤثر الدمغة الجديدة على الذهب القديم؟

لا، لن تؤثر دمغة الذهب الجديدة بالليزر، التي سيتم تطبيقها قريبا، على الذهب القديم، عند عمليه بيعه.

هل سيتم إلغاء الدمغة القديمة؟

لا، دمغة الذهب القديمة لم يتم إلغائها، لأنها دمغة حكومية سليمة، والدمغة الجديدة، ما هى إلا تطور في الدمغات.

هل تؤثر دمغة الذهب الجديدة على ارتفاع أو انخفاض سعر الجرام؟

لا، لن تؤثر دمغة الذهب الجديدة على سعر الجرام في المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة، أو المشغولات الذهبية المنتجة حديثا المدموغة بالليزر.

ما الفرق بين الذهب المدموغ وغير المدموغ؟

يتمثل الفارق الوحيد بين الذهب المدموغ سواء الدمغة القديمة أو الحديثة، وغير المدموغ، فى كونه يمنع عمليات التزوير بشكل كامل، بالنسبة للمشغولات والقطع الذهبية.