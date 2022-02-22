2022.. عام عودة فنانين بعد غياب: أبرزهم الفنان أسامة عباس

يشهد عام 2022، حالة من عودة بعض الفنانين الغائبين عن الساحة الفنية، منذ سنوات طويلة، سواء لظروف صحية أو دون غير ذلك، فابتعدت عنهم الأضواء قليلًا بعدما تخلفوا عن المُشاركة في أي أعمال فنية سواء مسلسلات أو أفلام، لتُعيد السنة الجديد بعض النجوم.

وخرج بعض الفنانين من عزلتهم، لتتحسس أقدامهم البلاتوه، بعد سنواتٍ طويلة من الغياب، ليُشارك بعضهم في مسلسلات، سواء كانت خاصة بالمنصات الرقمية أو بالموسم الدرامي لشهر رمضان المُقبل.

وترصد «الوطن» أبرز العائدين للفن في عام 2022، وهم كالتالي:

أسامة عباس

وقرر الفنان أسامة عباس، الخروج من عزلته الفنية، والعودة إلى الساحة الفنية، بعد غياب استمر نحو 4 سنوات، حيث يُشارك في مسلسل جديد يحمل اسم «المشرحة» مع الثنائي دياب ودرة، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المُقبلة.

توفيق عبد الحميد

ويعود الفنان توفيق عبد الحميد، إلى الدراما التليفزيونية، بعد غياب طويل عن الجمهور، دام لنحو 11 عامًا، وقدم آخر مسلسلاته عام 2010، باسم «سي عمر وليلى أفندي»، حيث يتعاون مع المنتج جمال العدي في مسلسل «يوتيرن»، بطولة الفنانة ريهام حجاج، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

نهلة سلامة

كما عادت الفنانة نهلة سلامة، إلى الدراما التليفزيونية، بعد غيابٍ دام نحو 5 أعوام، منذ آخر مسلسلاتها «أرض جو»، مع الفنانة غادة عبد الرازق، عام 2017، حيث شاركت مؤخرًا في مسلسل نقل عام، للفنان محمود حميدة، والذي يُعرض حاليًا عبر قناة أون.

مسلسل نقل عام، من بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وميريهان حسين، وريم البارودي، ونهلة سلامة، ومحسن محيي الدين، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأميرة أديب، وأحمد بدير، والطفل آدم النحاس، وآخرين، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وإنتاج مجموعة فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما يشهد موسم دراما رمضان المُقبل، عودة أحد الفنانين الغائبين عن الساحة تمامًا قرابة الـ6 أعوام، حيث يُشارك في أحد المسلسلات التي ستُعرض في رمضان، ويظهر في دورٍ سيُثير حالة جدلية فور عرضها على الشاشة.